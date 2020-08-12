Як працюватимуть школи з 1 вересня [ Редактировать ]
Із 1 вересня усі школи запрацюють у звичайному режимі, але із посиленими протиепідемічними заходами. Про таке заявив прем'єр-міністр. Тож учні вже зараз почали готуватися до нових умов навчання. Що зміниться - розкаже наша дніпровська кореспондентка Олена Мендалюк.
Першого вересня школи Дніпра відчинять двері для школярів. У прямому сенсі. В умовах адаптивного карантину - одні двері слугуватимуть для входу учнів, інші - для виходу. У школі на підлозі зробили спеціальну розмітку, щоб діти дотримувалися дистанції. Щоправда, розсадити учнів по одному за партою неможливо.
Між кожною знаходиться відстань від 1,20 до 1,70 м. Тобто в середньому це півтора метри відстань. Розсадити окремо на кожній парті по одному учню. Зрозуміло не вдасться, але вчитель буде регулювати в залежности від того скільки в наявності дітей в кожному класі.
У школах, де навчається понад тисяча учнів, заняття проводитимуть позмінно.
Лариса Кульбач, директорка Дніпровської ЗОШ №134:
Перша зміна, це зрозуміло, з 8:30. Друга зміна це с 14, а підзміна це в залежності від мобільності наших підходів до розкладу це може бути після 4 уроку, після 5. У нас є декілька варіантів або це буде о 12:30 або у 13:30.
Олександр Аджимян, в. о. начальника відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:
Меняется расписание, о том что отменяется кабинетная система, дети будут в конкретных классах и мало того будут через класс будут учится. То есть максимально возможное в условиях действующих, в условиях существующих. Максимальная возможниость соблюдения всех правил и норм которые нам приписывают оно будет обеспечено.
У школах визнають - деякі вимоги МОЗу виконати складно.
Владислав Полушкін, директор Дніпровського HBK №139:
Складно відмовитися від масових зібрань, від нарад, педрад. Тому що у будь-якому разі це функціонування закладу і звісно при масовості такого закладу, як наш, соціальне дистанціонування досить складно буде витримати.
Учителі до відновлення повноцінного навчального процесу готові. Оксана Шапір, вчителька початкових класів, каже - бажання навчати зараз переважує страх заразитися коронавірусом.
Оксана Шапір, вчителька початкових класів Дніпровського HBK №139:
Я за те, що якщо потрібно дві зміни, нехай це буде дві зміни, давайте поділимо, давайте будемо ходити у дві зміни працювати. Але дітям потрібно надавати інформацію. І моя професія вчителя дуже важливе живе спілкування з дітьми.
Додаткового медичного обстеження чи то перевірки на коронавірус вчителі не проходитимуть. Щодня їм мірятимуть температуру, а дітей ще й оглядатимуть.
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