Білорусь оговтується після чергової ночі жорстких сутичок. У Мінську зіткнення силовиків та невдоволених результатами виборів тривали до пізньої ночі. ОМОН застосовував проти мітингарів гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати. Людей хапали у під'їздах, били і затримували, прицільно атакували пресу. У відповідь кількасот пікетників заблокували проспект Рокосовського, щоб завадити руху автозаків. На підтримку затриманих - а таких вже близько 5 тисяч - громадськість зібрала мільйон доларів.

Передбачалося, що вони підуть на сплату штрафів заарештованих активістів та лікування постраждалих. Скільки людей потрапило до відділків та лікарень за минулу ніч - поки невідомо. Провладна інформ-агенція "Белта" повідомляє про затримання у мінському готелі кількох координаторів протестів.