Статистика захворюваності на коронавірус в Україні погіршується [ Редактировать ]
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні - погіршується. На ранок підтверджено 1433 нових заражень. За минулу добу 19 пацієнтів померли. Вилікувалися - 752 людини. Загалом, від початку пандемії COVID-19 підтвердили у понад 84 тисяч українців, половина з них досі нездужають. Найвищі показники інфікувань у Києві, на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області. Нині, за даними МОЗ, у лікарнях заповнена чверть ліжок, виділених для хворих із коронавірусом.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми бачимо, що в нас дуже велика кількість людей, які хворіють. і ця кількість зростає кожного дня. така тенденція спостерігається по всьому світу. Бачите, що в країнах європи теж почалося зростання, які хворіють на COVID-19.
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