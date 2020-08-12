Статистика захворюваності на коронавірус в Україні - погіршується. На ранок підтверджено 1433 нових заражень. За минулу добу 19 пацієнтів померли. Вилікувалися - 752 людини. Загалом, від початку пандемії COVID-19 підтвердили у понад 84 тисяч українців, половина з них досі нездужають. Найвищі показники інфікувань у Києві, на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області. Нині, за даними МОЗ, у лікарнях заповнена чверть ліжок, виділених для хворих із коронавірусом.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: