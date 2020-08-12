За добу у світі СOVID-19 підхопили майже 260 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія - 55 тисяч. Трохи менше у США 53 тисячі. Загалом від початку пандемії у світі вже зареєстрували 20 з половиною мільйонів інфікувань СOVID-19. Майже 13 з половиною мільйонів - одужали.