Продажи OSTCHEM RETAiL, розничного направления азотного холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа, за первый год деятельности превысили 1 млрд грн. Это следует из пресс-релиза, распространенного сегодня Group DF.

"Запустив этот проект, мы фактически изменили парадигму продаж минеральных удобрений на аграрном рынке. Это дало свои результаты - за первый год деятельности наши продажи превысили 1 млрд гривен", - цитируется в релизе руководитель OSTCHEM RETAiL Евгений Хуриленко.

Компания OSTCHEM RETAiL была создана в прошлом году Дмитрием Фирташем для улучшения работы аграриев с украинскими банками, финансирующими закупки азотных удобрений у производителей. Целевая аудитория программы - фермеры с банком земли от 200 до 15 тыс. гектаров.

Внедренная программа кредитования работает следующим образом. Уполномоченный банк выдает кредит на закупку азотных минеральных удобрений на льготных условиях. В свою очередь OSTCHEM RETAiL, в качестве представителя производителя, обеспечивает своевременную отгрузку продукции аграрию и субсидирует покупателю процентную ставку по кредиту. Благодаря программе у малых и средних фермеров с площадями посевов от 200 до 15 000 гектаров первые появился прямой доступ к дешевому финансированию торговых сделок с удобрениями. Кредиты могут предоставляться в гривне, евро и долларах, как без залога, так и под залог финансовых аграрных расписок или под классическое кредитное обеспечение. Причем сроки кредитования варьируются от 2 до 18 месяцев.



"Этот кредит обеспечивает финансовую поддержку фермера в течении основного аграрного цикла - он может купить удобрения в "низкий" сезон, вовремя их внести, собрать урожай, дождаться лучшей цены на урожай, продать его, когда ему выгодно и вернуть кредит. В этом треугольнике банк-производитель-фермер выигрывают все. Для банка - это возможность предложить рынку новые интересные инструменты, фермер же получает возможность "отвязать" два события: продажу урожая и приобретение удобрений, покупая их в низкий сезон, когда цена значительно ниже", - комментирует "Подробностям" руководитель направления OSTCHEM RETAiL Евгений Хуриленко.



На 2020/2021 маркетинговый год OSTCHEM RETAiL подписала соглашение с шестью банками - ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, МТБ банк. Уполномоченные банки-партнеры финансируют фермеров, которые покупают азотные минеральные удобрения в химических заводов-производителей, входящих в OSTCHEM Черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Ривнеазот".



Холдинг OSTCHEM объединяет предприятия азотной группы Group DF Дмитрия Фирташа. По его словам, темпы роста рынка целевых кредитов для покупки минеральных удобрений почти вдвое выше, чем в целом кредиты для АПК.