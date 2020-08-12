После объявления на Донбассе 27 июля режима "тишины", незаконные вооруженные формирования, которые нарушают договоренности о прекращении огня, продолжают нести потери. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.

По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

В командовании ООС отмечают очень низкое морально-психологическое состояние в рядах противника. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.

Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.

С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:

использование любых видов летательных аппаратов;

применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

Ранее сообщалось, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии, а 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.