Боевики нарушили "тишину" на Донбассе [ Редактировать ]
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, после обеда оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета у Марьинки.
"На всех участках фронта режим тишины сохранился в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.
Ранее мы писали о том, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии.
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