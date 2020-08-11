С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Читайте также У Зеленского рассказали, кого не коснется амнистия после деоккупации Донбасса и Крыма

Так, после обеда оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета у Марьинки.

"На всех участках фронта режим тишины сохранился в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.

Ранее мы писали о том, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии.