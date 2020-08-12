Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська - записувала свої відеозвернення не в Литві. Про це заявив литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявичус.

За його словами, заяви Тихановської були зроблені під тиском. Через це не радить сприймати їх буквально.

Також Лінкявичус зазначив - Литва надала притулок кандидатці через, цитую, "елемент небезпеки". Він запевнив, що нині з Тихановською все гаразд, і найближчим часом білоруська опозиціонерка зробить нову заяву.