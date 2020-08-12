"Досить нас бити": у Мінську жінки вишикувалися в живий ланцюг [ Редактировать ]
Утім, білоруси протестують і вдень. Понад дві сотні жінок у Мінську вишикувалися в живий ланцюг. Із закликами "Досить нас бити" учасниці акції звернулися до силовиків.
Жінки вимагають припинити насильство та хочуть чесного підрахунку голосів. У руках протестувальниці тримали квіти - їх вони поклали до місць, де напередодні силовики жорстко розігнали людей.
Автівки, які проїжджали повз, сигналили - на знак підтримки пікетувальниць.
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