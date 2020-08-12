У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні

Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків, серед яких 9 українців, з угруповання "Вагнер". Всіх їх підозрюють в участі в терористичних акціях.

Слідство встановило, що затримані брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі проросійських бандоформувань.

Нагадаю, 29 липня 32 вагнерівців затримали спецслужби Білорусі. У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами.