Україна вимагає від Білорусі екстрадиції "вагнеровців" [ Редактировать ]
Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків, серед яких 9 українців, з угруповання "Вагнер". Всіх їх підозрюють в участі в терористичних акціях.
Слідство встановило, що затримані брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі проросійських бандоформувань.
Нагадаю, 29 липня 32 вагнерівців затримали спецслужби Білорусі. У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами.
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