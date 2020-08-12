Поки що Україна може сподіватися лише на успіхи іноземних розробок

В Україні теж анонсують виробництво власної вакцини. Ще в квітні Володимир Зеленський обіцяв мільйон доларів тому, хто винайде препарат. Але прогресу немає, а в МОЗ лише сьогодні заявили - почали міркувати, як це зробити.

Що потрібно, аби Україна долучилася до світових "перегонів за вакциною"? З'ясовувала Ана Філь.

Інститут Громашевського. Головна установа в Україні, де досліджують віруси, епідемії та інфекційні хвороби. А в минулому столітті тут навіть розробляли власні вакцини.

Нині ось у цих лабораторіях вивчають віруси гепатиту, СНІДУ й грипу. І пропонують для них ліки. Але такої розкоші, як розробка вакцини, дозволити собі не можуть. Ще за часів Радянського Союзу виробництво поступово перемістили до Росії. Незалежність ситуацію не покращила.

Вікторія Задорожна, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського

В науку гроші не вкладалися, вони просто не вкладалися. У нас в інституті молодший науковий співробітник який не має вченого ступеня, він не має стажу, він отримує заробітну плату чистими 3750 грн.

Кадровий голод, на думку директорки інституту, - те, що не дає Україні розробляти власні вакцини. Зокрема, і проти коронавірусу.

Вікторія Задорожна, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського:

Саме головне це повинні бути фахівці які цим займаються, які на це навчені, і які мають досвід. Так, щоб вклали гроші просто на рівне місце і зразу хотять, щоб були вакцини. Такого бути не може. Якщо є база, є кому працювати, є на чому працювати, то щоб розробити вакцину необхідно 5, 10 іноді 15 іноді 20 років і десь в середньому десь 25 мільйонів доларів.

Про нестачу кадрів твердять і інші експерти. І пропонують долучити іноземців.

Андрій Александрін, лікар-епідеміолог, голова Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Украина покупает франшизу, специалисты иностранцы дают четкий алгоритм действий, что за чем делать и как эту линейку производственную нужно налаживать.

Ще один варіант - одразу передати ініціативу приватним компаніям. Як це роблять у Сполучених Штатах і Європі. Тоді можна говорити про зовсім інші терміни - коли очікувати готовий препарат.

Андрій Александрін, лікар-епідеміолог, голова Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Крупные торгово-развлекательные центры способны в нашей стране от закладки фундамента до введения в эксплуатацию вводиться за полтора два года, я думаю ничего сложнее с точки зрения организации - там ввести закон за два года - нету.

У МОЗ на наше запитання про перспективи власного виробництва вакцин відповіли - поки що є тільки розуміння, з чого починати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас зараз є чітка стратегія, чітке розуміння вірніше яке потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни. З іншого боку це завдання для того, щоб максимально створити умови для наших науковців щоб вони дійсно почали творити. Я вважаю, що вони сто відсотків здатні це зробити просто їм треба створити умови чим зараз ми і почали займатися.

Тож поки що Україна може сподіватися лише на успіхи іноземних розробок. В уряді обіцяють - уже стали в чергу за готовим препаратом. Понад сто компаній займаються розробкою вакцини проти COVID більше ніж півроку. Зусилля безпрецедентні.

Але жоден із препаратів - ще не пройшов усі стадії випробувань, як того вимагають міжнародні стандарти. А якщо справа стосується вакцини, то головне тут певнитися в її безпеці. Адже іноді побічні ефекти чи й взагалі неефективність препарату проявляються, коли починають масову вакцинацію. І тоді все доводиться починати спочатку.