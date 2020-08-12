Знову зростає кількість хворих у Європі. Втім, місцеві урядовці не поспішають повертатися до локдаунів, натомість - посилюють масковий режим. Прикривати рот і ніс тепер обов'язково в усіх публічних місцях Парижа, а відсьогодні - і Брюсселя. Чи дотримуються європейці вимог - розкаже Олена Абрамович.

Ні кроку з дому без маски - це тепер реальність бельгійської столиці. І хоч в обмежувальних постановах ідеться про масковий режим у людних місцях, на практиці це означає всюди. Бо будь-яка вулиця це людне місце.

Період роз'яснювальної роботи завершився, і тепер поліція карає порушників безапеляційно. Правила в різних містах різні, проте правоохоронців не цікавить, встигли жителі та гості міста з ними ознайомитися чи ні - розповідають люди в соцмережах.

Ростислав Демчук, журналіст із Брюсселя:

Це сталося в бельгійському курортному місті Бланкенберге. Іду через парк, цілком безлюдний. Думаю, сяду на хвилину, перепочину, подихаю свіжим повітрям. Спустив маску на підборіддя, як біля мене вже стоять велосипедист і довгонога засмагла блондинка в поліцейській формі. Попросили документи, мовчки виписали штраф на 250 євро і поїхали собі далі.

Бельгійська поліція тепер не лише наявність масок у перехожих перевіряє, а й "фейс-контроль" на пляжах запровадила. Не пропускає туди молодиків, які, на думку офіцерів, можуть бути незаконослухняними. А ще в напрямку узбережжя зменшили кількість потягів і впускають до вагонів лише обмежену кількість пасажирів. У Бельгії нині щодня виявляють майже 700 хворих на COVID. Тоді як місяць тому було 80-90.

Вирує епідемія і у Франції. Париж теж - "маскується".

Мусимо почекати, доки епідемія піде на спад. Як на мене, маска - це краще, ніж заборона виходити з дому.

Швидкого покращення у Франції не очікують. Сьогодні, наприклад, оголосили, що Паризький марафон, який через пандемію перенесли з квітня на листопад - тепер остаточно скасований. Кілька французьких регіонів уже в переліку зон, куди влада інших європейських країн не радить їздити без нагальної потреби.

Потрапили в "червоні списки" сусідів і деякі іспанські регіони. Так, Німеччина у вівторок закликала своїх громадян не літати до Мадрида та країни Басків. Проте багато хто вирішив не скасовувати відпусток.

Маркус Крауш, турист:

Я вирішив, що так само можу підхопити вірус і в Німеччині. Тому просто зроблю тест в аеропорту, коли повернусь, а потім ще один тест - через тиждень. Увесь цей час я працюватиму з дому. І думаю, це буде найбезпечніший шлях.

Європейська агенція з інфекційних захворювань рекомендує урядам не квапитися з послабленням карантину навіть там, де ситуація ніби покращується. Масковий режим, робота з дому та соціальна дистанція мають бути нормою, допоки не з'явиться вакцина на ринку.