Греція пропонує європейцям "альтернативний туризм" [ Редактировать ]
Закрита Європа. Більшість туристичних принад Європи для українських мандрівників поки що закриті. Але й самі жителі Старого світу оглядати місцеві пам'ятки не поспішають. Як виживає європейський туризм, кому вдається на тлі пандемії відкрити нові можливості, а хто - рахує збитки? Про це - Анна Філь.
Дихати морським повітрям, смакувати свіжу рибу і плавати поруч з дельфінами. Такі розваги пропонують в Амвракійській затоці, біля західного узбережжя Греції. Головна принада цієї місцини - унікальна морська фауна.
Стефан Браєт, турист із Нідерландів:
Ми сподівалися, що побачимо одного-двох дельфінів, а їх тут безліч. Це краще й веселіше, ніж лежати на пляжі.
До пандемії туристи тут були рідкістю. А тепер греки активно рекламують Амвракійську затоку ,щоб люди їхали не лише на популярні Крит чи Санторині. Називають це альтерантивним туризмом. Його мета компенсувати втрати відомих курортів. І убезпечити гостей від скупчення людей.
Яніс Йованос, капітан туристичного човна:
Головне зараз - уникати людних місць. Для цього на заміну масовому прийшов альтернативний туризм. Як-от, у нас на човні - лише дві групи людей. Ми всім міряємо температуру й можемо гарантувати безпеку.
А це вже Каркасон. Не таємна місцина, а туристична перлина Франції. Містечко майже не змінилося від часів Середньовіччя. Стародавня фортеця, вузенькі вулички, амфітеатр. Раніше сюди приїздили люди з усієї Європи. Туризм був основним заробітком місцевих жителів.
Крістін Лопес, директор туристичного департаменту Каркасона:
Цього літа в нас на третину менше гостей, ніж торік. У червні-липні було зовсім погано, а в серпні значно краще. Звичайно ж, майже всі приїжджі - французи.
На вулицях людно, але навіть такий наплив туристів ресторани й готелі від збитків не врятує.
П'єр Меса, менеджер ресторану:
Зараз ми працюємо без відпочинку. Але це не означає, що ми матимемо прибуток на кінець року. Треба ще сплатити рахунки. Думаю, цьогоріч я точно піду в мінус.
Амелі Ружу де Бубеє, директорка готелю:
Готелі по всьому місту заповнені на дві третини. А що буде у вересні, коли скінчаться канікули й відпустки - страшно навіть уявити.
Зазвичай восени в Каркасоні чекають на літніх людей вони приїздять, коли спадає спека і не так гамірно. Але цьогоріч невідомо, чи ризикнуть пенсіонери подорожувати. Адже у Франції - говорять про наближення другої хвилі епідемії, кількість інфікованих від початку серпня тут різко зросла. Греція теж потерпає від приросту хворих. Запроваджують нові обмеження на в'їзд з кількох європейських країн. А в містах влада зобов'язала бари й ресторани зачинятися не пізніше ніж опівночі. Для українських туристів і Греція, і Франція - залишаються закритими.
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