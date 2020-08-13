Україну знов поділять на зони карантину [ Редактировать ]
І відсьогодні Україну розподілять на нові карантинні зони. Так вирішили у МОЗі. Відтепер рішення про розподіл областей за зонами переглядатимуть раз на два тижні.
Робитимуть це за трьома критеріями: кількість тестувань на COVID-19, захворюваність на 100 тисяч населення і заповненість ліжок у лікарнях.
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