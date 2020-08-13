Хочеш заощадити час - плати гроші! З понеділка в державних лабораторіях - запрацювала платна послуга ПЛР-тестування.

Тепер громадяни, які приїхали з-за кордону - можуть не сидіти два тижні на самоізоляції, а відразу перевіритись на наявність коронавірусу. Скільки це коштує і чи популярна така послуга - дізнався Станіслав Кухарчук.

Ось 104 кабінет, там відберуть аналізи і протягом 48 годин буде даний отвєт.

Уже другий день у коридорі черкаської бактеріологічної лабораторії людно. Щойно тут почали проводити платне тестування на коронавірус, як люди ринули щільним потоком.

Передусім це ті, хто або приїхав до України, або виїжджає за її межі. Пані Катерина повернулася з-за кордону, щоб доглядати за хворою мамою. Вона вирішила - час для неї важливіший за гроші, адже інакше жінка мала два тижні перебувати на самоізоляції.

Катерина Ткаченко, жителька Черкас:

Вчора приїхала і мене одразу посадили по програмі "Дій вдома" на самоізоляцію. Але попередили, що протягом наступного дня ви можете поїхати, здати аналіз і якщо все добре - знятись з цієї ізоляції, я так і зробила.

У державній лабораторії ця процедура коштує 852 гривні. Сам процес не складний - на банківський рахунок переказати оплату за послугу і здати мазки зі слизової.

Результат пацієнт отримує щонайдовше через дві доби. Це відбувається автоматично, дані приходять або в смс-повідомленні, або завантажуються в програму "Дій вдома". Проте медики просять не забувати - результат дійсний лише три доби. Ірина, громадянка Росії, гостювала в родичів і тепер терміново їде додому, а без тестування - дорога для неї закрита. Обурена тим, що послуга платна.

Ірина Шаповал, громадянка Росії:

Это не правильно, это должно все предоставляться бесплатно - государство должно обеспечивать прохождение данных тестов на бесплатной основе. Почему мы должны платить, тем более, для Украины я считаю дорого восемьсот с лишним гривен.

У приватних мед-закладах ПЛР-тестування коштує майже вдвічі дорожче. Державні безоплатно тестують лише людей з підозрою на коронавірус та їхніх близьких.

Людмила Кравченко, в. о. директора державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр":

В цю вартість входять засоби індивідуального захисту, тест- системи, всі витратні матеріали і заробітна плата медичним працівникам, які проводять ці дослідження.

Щодня Черкаський обласний лабораторний центр обробляє до восьми сотень ПЛР-тестів. Тут не відкидають, що із запровадженням платної послуги ця кількість значно зросте. Щоб пришвидшити процес, уже закупили нову автоматичну станцію, яка працює без втручання людини.