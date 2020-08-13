Повалені дерева та тисячі будинків без світла

Повалені дерева та тисячі будинків без світла. Такі наслідки негоди на Дніпропетровщині. А в самому Дніпрі - літній буревій за дві години - попсував вулиці середмістя. Наслідки бачила Олена Мендалюк.

Буревій заскочив дніпрян зненацька. Раптово здійнявся сильний вітер. Люди кинулися ховатися в будинках. Те, що відбувалося за вікнами, фільмували на телефони.

Уже за кілька хвилин вітер трохи вщух, пішов рясний град. Подекуди здавалося, що лежать снігові замети.

Снег в августе, град, реальный град.

Дороги, вулиці, тротуари та цілі площі залило дощовою водою. Місто зупинилося в заторах, автівки просто не могли рушити. Рятувалися гумором.

Море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три.

Протягом двох годин води на вулицях Дніпра не меншало. Комунальники кажуть, дощова каналізація не могла впоратися з потоком води. Решітки позабивалися листям.

Михайло Ступак, заступник директора КП "Гідроспоруди" Дніпровської міської ради:

В результате града и шквального ветра было сорвано большое количество листьев, случайно брошенного мусора. В результате чего оказались запечатаны верхние части решеток водоприемников.

Негода тривала лише кілька хвилин, але встигла наробити лиха. Півтори тисячі будинків залишилися без світла. Через обірвані лінії електропередач паралізований рух транспорту.

Володимир Сусленков, заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради:

По итогу вчерашнего вечера, этого маленького Армагеддона. Мы понесли убытки потеряли убытки от недовезенных пассажиров и был поломан мотор, который стоит много тысяч гривен.

Комунальники прибирають повалені гілки, кажуть, їх сотні. Вітер повалив з десяток дерев.

Потужний вітер зривав на своєму шляху не лише гілки, а й дерева-веленті. На головній площі Дніпра з корнем вирвало дві півстолітні ялини.

Дерева заввишки 20 метрів були історичною окрасою центральної частини міста. Щоб їх прибрати, аварійній бригаді знадобилася не одна година. Люди навіть просили лишити дерева, щоб потім відживити.

Іван Білоус, головний інженер КП "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради:

Люди некоторые пишут их восстановить. Такие деревья не восстанавливаются пускай книжки читают. Прежде чем задавать такие вопросы.

Синоптики не називають це явище аномальним, кажуть, це лише сезонні опади. А надалі в Дніпрі прогнозують сонячну погоду.