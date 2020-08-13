Під час обшуків у зловмисників вилучили два мільйони гривень

У Харкові викрили незаконний логістичний центр. Його організатори без сплати податків ввозили до України товари з країн Західної Європи та Туреччини. Потім переправляли їх до Росії або збували на харківських ринках.

У центрі надавали й інші послуги - інкасували гроші в готівку, обмінювали та виводили валюту за кордон. Під час обшуків у зловмисників вилучили два мільйони гривень, комп'ютерну техніку та документацію.