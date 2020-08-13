У Києві під виглядом реконструкції Будинку культури просто на дитячому стадіоні зводять торговельний центр із підземним паркінгом. Місцеві жителі проти забудови. Адже, за їхніми словами, в офіційних дозволах Державної архітектурно-будівельної інспекції будь-яка згадка про знесення стадіону відсутня. Марія Мельник продовжить.

Четверта ранку. Невідомі обгородили дитячий стадіон, розчистили територію та знесли всі дерева. Забудовник під виглядом начебто реконструкції Будинку Культури, почав споруджувати тут торговельний центр, - скаржаться місцеві жителі.

Дмитро Бенда, житель Києва:

Вони намагаються забудувати цю територію невідомо як, було три відмови від ДАБі спочатку потім був четвертий дозвіл на будівництво торгівельних якихось приміщень для обслуговування БК "Росток".

Ірина Карпенко, жителька Києва:

Це єдиний майданчик ігровий, єдине футбольне поле на якому можуть грати наші діти. Люди домовляються коли приходити грати футбол, тут є розклад, домовляємося і приходимо.

Містяни розповідають: територія Будинку культури разом зі стадіоном перебуває в комунальній власності до 2023 року. Тобто належить міській громаді. Тому спершу мали відбутися слухання, однак про них навіть не загадали. На територію зруйнованого стадіону знімальну групу телеканалу впустили лише з поліцією. Та попри це представник забудовника спілкуватися з нами відмовився.

А можна ми без камери поговоримо? - Що? - Без камери. - Я не маю наміру давати сьогодні інтерв'ю.

Жителі Солом'янського району вийшли на протест до столичної міськадміністрації. Вимагали припинити скандальну забудову.

Анна Малаш, жителька Києва:

Ми хочемо щоб скасували контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, скасували дозвіл містобудівних умов та розірвали договір оренди. Ми вимагаємо щоб відновили наш стадіон, наш тенісний корт зелену зону і палац культури який вже використовується під комерцією.

За якийсь час у КМДА повідомили, що будівництво на вулиці Гарматній із 7-го серпня зупинили. Тепер мають визначити межі земельної ділянки.

Та люди запевняють - спорудження торговельного центру насправді триває. За заявами громади відкрито чотири кримінальних провадження. Прокуратура порушила справу щодо працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за надання дозволу на будівництво. А містяни вже готують позови до суду.