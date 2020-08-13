На Донеччині поліція знайшла поле коноплі [ Редактировать ]
Війна не завада. На Донеччині. Поблизу селища Водяне поліцейські виявили чималу плантацію конопель - майже 30 соток. Частину кущів передали на експертизу, решту знищили. Зараз розшукують тих, хто посадив наркорослину.
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