На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, при участии двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса).
Для деблокировки пострадавших были привлечены трое спасателей и одна единица техники. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее мы писали о том, что под Киевом дети угнали авто и попали в ДТП.
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