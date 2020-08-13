В четверг, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, при участии двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса).

Для деблокировки пострадавших были привлечены трое спасателей и одна единица техники. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что под Киевом дети угнали авто и попали в ДТП.