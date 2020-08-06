В Обухове произошло жуткое тройное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Обухове произошло ДТП/ Фото: volynnews.com
В Обухове на объездной дороге произошло серьезное тройное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В результате происшествия автомобиль "Таврия" перевернулся. Есть пострадавшие.
На месте работают врачи скорой, спасатели ГСЧС и полиция.
Детали аварии выясняются.
Ранее мы писали о том, что под Киевом случилось жуткое ДТП с жертвами. Также сообщалось, что в Крыму в ДТП погибли 9 человек.
по теме
Prev Next
04 августа 2020 20:15
Под Николаевом столкнулись 9 автомобилей, есть пострадавшие (видео)
Под Николаевом произошло жуткое ДТП
28 июля 2020 17:09
В Киеве внедорожник "влетел" в грузовик, есть жертвы (видео)
Движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено
06 августа 2020 10:21
В Киевской области во время чистки канализации погибли трое человек
Еще одного человека госпитализировали
06 августа 2020 08:45
В Луганской области заминировали газопровод
Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение
05 августа 2020 15:32
Украина отправит Ливану гуманитарную помощь
Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов