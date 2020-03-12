На трассе Киев-Одесса ограничили движение [ Редактировать ]
С 8 утра четверга, 12 марта, на дороге М-05 Киев – Одесса частично ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".
Согласно информации, ограничение будет действовать до 1 апреля из-за выполнения монтажных работ.
"В связи с проведением работ по устройству площадки WIM проекта "Проектирование, поставка и монтаж шести площадок взвешивания в движении на дорогах вокруг Киева” WIM 5 с 12.03.2020 года с 8.00 и до 01.04.2020 года до 20.00 часов будет частично ограничено движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, км 36 + 303", – говорится в сообщении.
Представители "Укравтодора" просят водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и приносят извинения за неудобства.
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