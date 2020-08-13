Офис президента Украины и Служба безопасности Украины продолжают атаку на телеканал "112 Украина". Как нам стало известно из источников, близких к руководству ОП, СБУ подала апелляцию на решение Шевченковского суда города Киева, которым ранее была пресечена попытка ареста корпоративных прав телеканала и передачи его под управление АРМА – Агентства по управлению активами.

Апелляция будет рассматриваться Киевским апелляционным судом. СБУ снова требует арестовать корпоративные права "112 Украина" и передать канал в управление АРМА, намереваясь таким образом принудительно и безвозвратно отнять "112 Украина" у сегодняшнего собственника, народного депутата Украины Тараса Козака, по политическим мотивам.

Такие действия спецслужбы санкционированы напрямую президентом Украины Владимиром Зеленским, Офисом президента Украины, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Ранее телеканал "112 Украина" был лишен цифровой лицензии в результате прямого давления на судей предыдущим главой Офиса президента Андреем Богданом, о чем неоднократно сообщали СМИ.

Сегодня история повторяется – "112 Украина" считает нынешний ОП ответственным за давление на канал с целью осуществления руководства информационной политикой вещателя.

Владелец "112 Украина" народный депутат Тарас Козак намерен добиться привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые принимали участие в этих незаконных действиях. "Это будет наука для всех, кто задумает осуществлять нападки на независимые средства массовой информации", - отметил Тарас Козак.

В ГБР уже подано заявление о совершении уголовных преступлений группой государственных служащих, причастных к попытке рейдерского захвата телеканала "112 Украина". В заявлении указана группа следователей Службы безопасности Украины, которая действовала по указанию первых лиц государства - президента Владимира Зеленского, Офис президента и председателя СБУ - Ивана Баканова.

"112 Украина" проинформировал о происходящем европейские структуры, ОБСЕ, международные организации защиты прав журналистов и другие организации.

Так, атаку власти на "112 Украина" уже осудили в Европейском парламенте. В частности, депутат от Великобритании Нейтан Гилл назвал действия власти неприемлемыми: "Владелец телеканала "112 Украина" Тарас Козак - один из ведущих оппозиционных политиков в Украине. И тот факт, что президент Зеленский использует государственные регуляторы, чтобы незаконно арестовать корпоративные права - для меня неприемлем. Это просто неслыханно, не могу представить, чтобы нечто подобное случилось на Западе или в США. Это недемократично. СБУ пытается забрать телеканал у законного владельца. И Владимир Зеленский это одобряет. Это неприемлемые политические действия власти против законно избранных народных депутатов, которые сейчас в оппозиции".

Евродепутат от Германии Максимилиан Кра заявил, что вопрос давления власти на канал будет подниматься в ходе осенней сессии Европарламента.

"Недопустимо, чтобы Украина притворялась страной, которая идет на Запад. В развитых странах СМИ являются независимыми, и они имеют право говорить то, что не нравится слышать правительству. Мы не будем молчать и будем поднимать этот вопрос. Сейчас украинское правительство идет по пути меньшей свободы и по пути меньшей демократии. Начнется жаркая осень, и мы начнем информировать всех. Нам придется задать несколько вопросов украинским послам. И правительству придется отвечать на эти вопросы", - отметил представитель Германии в Европарламенте.

Телеканал "112 Украина" продолжит отстаивать право на ведение независимой от власти информационной политики.