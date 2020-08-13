Зеленский сделал заявление о задержанных в Беларуси украинцах [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных украинцах.
Там трое наших, по сегодняшней статистике, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы настойчиво хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину.
Он также прокомментировал ситуацию в стране.
Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.
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