На Прикарпаті зафіксували новий спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Черговий спалах коронавірусу на Прикарпатті. За сьогодні - 138 нових випадків, і медики кажуть, це - не межа. А лікарні вже наполовину заповнені. Втім, місцеві жителі й далі гуляють весілля, відпочивають в нічних клубах та без масок - їздять у транспорті. Наші кореспонденти у цьому переконалися.
Це один із найпопулярніших нічних клубів Івано-Франківська. Днями поліція просто серед ночі евакуювала звідси 70 людей. Невідомий заявив про замінування закладу. Бомбу звісно не знайшли, а ось власникам довелося заплатити чималий штраф - за те, що працювали після одинадцятої вечора.
А на цих фото вже інша частина міста. Десятки людей, нехтуючи правилами соціальної дистанції, штурмують магазин "секонхенду". Такі масові порушення правил карантину інспектори фіксують по всій області. Кажуть: їх не меншає. Головні порушники - заклади харчування.
Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду дотримання санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:
Люди перебувають на весіллях без масок.і це все якраз і може збільшувати захворюваність. Частково є втома від карантину, частково є народні традиції що весілля має бути гусне, широко.
Чи не щодня воюють із порушниками і водії тролейбусів.
Ігор, водій тролейбуса:
Заходять в салон і знімають маски. Ми стараємось у вікно побачити. Але це не до кожного доходить. Дуже багато інцидентів, як починали дуже важко було.
На Прикарпатті фіксують стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Сьогодні черговий рекорд - 138 нових випадків зараження. У центральній лікарні Івано-Фраківська практично всі ліжка заповнені. Загалом задіяні п'ять відділень, 238 хворих - із пневмонією. Минулого тижня - кількість ушпиталених перевищувала кількість виписаних пацієнтів.
Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:
Це була проблема, була проблема з ліжкомісцями. Мусіли виходити з того що є. На сьогоднішній день ситуація стабілізується. Якщо того тижня поступало 25, 30, 40 за добу, то сьогодні поступило 9.
Чергового спалаху медики чекають вже наступного тижня - після святкування Спаса.
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