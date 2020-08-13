В Украине вступили новые правила раздела на карантинные зоны.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на территории Украины изменились показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в "красную зону" попали: Городенковский и Косовские районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенской районы Ровенской области; Кицманской район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" вошли: Луцкий и Любашевский районы Волынской области; город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области; город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

В "желтой зоне" оказались: Киев; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области; город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области; города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области; Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Ранее мы писали, что киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений. При этом, во Львовской области и столице превышены показатели загруженности коек в больницах.