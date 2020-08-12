Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина/ Фото: glavcom.ua

По состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей. При этом, во Львовской области и столице превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Киев (загруженность коек 50,17%)

Волынская область (выявление 13,74%);

Житомирская область (выявление 11,89%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,64%);

Львовская область (загруженность коек 52,81%);

Одесская область (динамика 27,23%);

Ривненская область (выявление 16,52%);

Сумская область (динамика 47,81%);

Харьковская область (выявление 13,48%);

Черновицкая область (выявление 18,79%).

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