По состоянию на 9:00 13 августа, в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики выявили 1 592 новый случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

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В общем с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 1992 человека (+22). 46 216 человек выздоровели (+530).

Продолжают болеть 37 932 человека.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса начинается раньше срока.

Также мы писали о том, что Зеленский поручил разработать вакцину от коронавируса.