Масові весілля, гулянки в нічних клубах та проїзд у транспорті без масок. Так "дотримуються" карантину на Прикарпатті. Регіон, нагадаю, серед лідерів за кількістю хворих. І місцеві лікарі прогнозують: сотня нових випадків за добу - не межа. А лікарні вже заповнені наполовину.

Чому люди такі легковажні? Цікавилась Жанна Дутчак.

Це один із найпопулярніших нічних клубів Івано-Франківська. Днями поліція просто серед ночі евакуювала звідси 70 людей. Невідомий сповістив про замінування закладу. Бомбу, звісно, не знайшли, а от власникам довелося заплатити чималий штраф за те, що працювали після одинадцятої вечора.

А на цих фото вже інша частина Івано-Франківська. Десятки людей без дотримання соціальної дистанції штурмують магазин "секон хенду". Такі масові порушення правил карантину представники Держпродспоживслужби разом із правоохоронцями фіксують по області. Кажуть: їхня кількість не зменшується. Головними порушниками називають заклади харчування, де попри всі заборони й далі проводять масові заходи.

Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду дотримання санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

В основному це весілля, хрестини, дні народження, ювілеї. На жаль, слід констатувати, що кількість гостей значно перевищує дозволену кількість, не дотримується соціальна дистанція. Люди перебувають на весіллях без масок. І це все якраз і може збільшувати захворюваність.

Не хочуть змінювати свої звички прикарпатці й у транспорті. Водії тролейбусів розповідають: ледь не щодня воюють із порушниками, які відмовляються одягати маски.

Ігор, водій тролейбуса:

Заходять в салон і знімають маски. Ми стараємось у вікно побачити. Але це не до кожного доходить. Дуже багато інцидентів, як починали дуже важко було. Зараз легше, бо люди самі знають.Самі стараються виконати.

Як результат - щоденне зростання кількості хворих. Нині черговий антирекорд - 138 нових випадків. Головний лікар Івано-Франківської центральної клінічної лікарні розповідає: практично всі ліжка зайняті. Загалом задіяні п'ять відділень, де лікують 238 хворих із пневмоніями. Та найважчим за шість місяців карантину медик називає минулий тиждень - коли нових пацієнтів було більше, ніж виписаних.

Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Це була проблема, була проблема з ліжкомісцями. Мусіли виходити з того що є. На сьогоднішній день ситуація стабілізується. Кількість пацієнтів, які поступали з того тижня на половину стало менше. Якщо того тижня поступало 25, 30, 40 за добу, то сьогодні поступило 9.

Чергового сплеску фахівці чекають уже наступного тижня - після святкування Спаса, коли тисячі людей підуть до церкви.