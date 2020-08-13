Три місяці після стихії. Українські ліси відновлюються після масштабних пожеж цієї весни. Нагадаю, протягом кількох тижнів повністю або частково згоріло майже 60 тисяч гектарів лісу. Найбільше від стихії постраждав Чорнобильський заповідник.

Наш Богдан Вербицький поїхав до зони відчуження. Скільки років потрібно на повне відновлення лісу - про це далі в сюжеті.

Сотні загиблих тварин.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

Репродуктивний період почався раніше. Тому вже було дуже багато дитинчат і птахів, і тварин, які не могли втікати.

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

Это, начиная от мышки, мышей, ежиков, зайцев, лисиц, которые не в состоянии были убежать.

Та згарища тисячі гектарів. На відновлення яких потрібно...

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

60-80 лет. Вот вам сроки полноценного восстановления лесов Чернобыля.

КПП "Дитятки" - основний пункт пропуску до Чорнобильської зони. За шлагабумом - режимний об'єкт. До карантину щодня через пропускний пункт проїжджав з десяток автобусів із туристами. Але ми їдемо за своїм маршрутом - вглиб лісів. Зелено-коричневий каскад змінюється багряно-чорним.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Це якраз одне з таких найбільш пошкоджених ділянок лісу, оскільки тут переважали соснові ліси.

Із завідувачем лабораторії заповідника, паном Олексанром, ми приїхали до колишнього дитячого табору "Казковий" - це приблизно за десять кілометрів від КПП. Усі ці дерева були повністю знищені цією весною. Загалом, після пожеж у Чорнобилі загинуло від трьох до п'яти тисяч гектарів лісу.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Тут дуже багато вже сухих дерев, які фактично загинули. Поступово деревина буде гнити, і впродовж 3-5 років дерева почнуть поступово падати. Років за п'ять близько половини цих дерев вже впаде природно. І утворяться вікна в цьому лісі, які поступово будуть відновлюватися.

Більшість природним шляхом. Щоправда, без допомоги людей в заповіднику не обійтися. Багато знищених пожежею дерев - біля доріг, а це небезпечно. Тож необхідне...

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Штучне відновлення, це в більшості уздовж доріг. Зараз ми обговорюємо, чи висаджувати штучно ну хоча б вздовж доріг дерева. Але в більшості, ми приходимо до висновку, що треба дати природи відновитися нормально, природно.

На цьому наголошують і в заповіднику. Проте є одне "але" - час на відновлення.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Сосна до такого розміру, як ви можете бачите з цієї сторони, земної, це вона буде відновлюватися не менше 80 років.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Це цьогорічні сходи сосни звичайної, це також вона зійшла, відновилася після пожежі. І якраз з них може відновитися нове покоління лісо-соснових.

Чекати, поки цей паросток стане ось такою сосною - не можна, запевняють екологи. Величезні прогалини у лісах можуть провокувати такі знайомі киянам після цієї весни пилові бурі.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

На місці цього лісу треба саджати нові дерева. І якщо ми цього не будемо робити, ці оголені площі будуть весь час продукувати пилові бурі, підняття і перенесення пилу, в тому числі радіоактивний.

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України:

Одна пылевая буря, она снимает с одного гектара земли до 40 тон грунта. Вот масштаб.

Зупинити пилові бурі може лісова підстилка. Для її відновлення потрібно значно менше часу. У заповіднику, приміром, галявини вже повністю заросли.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

Це такий родючий шар, який тримає всю цю систему, всі ці рослини, кореневу систему. І відновлення трави досить швидко може відбутися.

Олександр Борсук, завідувач лабораторії флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника:

Вона досить швидко відновилася, і це буде дуже хороша кормова база для тварин. Особливо для парнокопитних. Лосі, олені, косулі. І тому вони вже повернулися на території.

Ці кадри зняті на наступний день після ліквідації пожеж. Коні Пржевальского блукають галявинами в пошуках їжі. Волонтери та працівники заповідника навіть підкормлювали тварин. А ці фото зняті у червні. Як тільки підросла трава, копитні повернулися у ці місця. Та чи доведеться їм знову тікати?