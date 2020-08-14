Ситуацію в Білорусі нині обговорять на екстреній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. На ній йтиметься про запровадження санкцій проти режиму Лукашенка. Напередодні до білоруського очільника звернулися президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії. Вони закликали припинити насильство та розпочати діалог із громадськістю. А голова Європарламенту Давид Сассолі наголосив, що розправа над мирними демонстрантами матиме для Білорусі міжнародні наслідки.