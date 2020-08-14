Сухий закон у ПАР спричинив масові звільнення [ Редактировать ]
На сухий закон, який запровадили через епідемію COVID-19, нарікають жителі Південно-Африканської Республіки. Заборону на продаж спиртного в країні оголошували двічі. У березні - на два місяці, і в липні. Бо нетверезі громадяни нехтували правилами карантину.
Заборона спричинила масові звільнення, особливо у виноробних регіонах. У цій сфері без роботи лишилися 18 тисяч людей.
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