На сухий закон, який запровадили через епідемію COVID-19, нарікають жителі Південно-Африканської Республіки. Заборону на продаж спиртного в країні оголошували двічі. У березні - на два місяці, і в липні. Бо нетверезі громадяни нехтували правилами карантину.

Заборона спричинила масові звільнення, особливо у виноробних регіонах. У цій сфері без роботи лишилися 18 тисяч людей.