Принц Гаррі та Меган Маркл придбали родинний маєток у Каліфорнії [ Редактировать ]
Британський принц Гаррі та Меган Маркл придбали родинний маєток в елітному районі Каліфорнії. Вартість помешкання - приблизно 5 мільйонів доларів. У ньому є бібліотека, 16 ванних кімнат, фонтани, сад, театр просто неба та ставок.
За повідомленням видання Дейлі Мейл, гроші на домівку для бунтівної родини дав принц Чарльз. Онук Єлизавети ІІ з дружиною відмовилися від виконання королівських обов'язків півроку тому. Подружжя разом із сином вирішило переїхати за океан та жити своїм життям.
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