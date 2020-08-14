Британський принц Гаррі та Меган Маркл придбали родинний маєток в елітному районі Каліфорнії. Вартість помешкання - приблизно 5 мільйонів доларів. У ньому є бібліотека, 16 ванних кімнат, фонтани, сад, театр просто неба та ставок.

За повідомленням видання Дейлі Мейл, гроші на домівку для бунтівної родини дав принц Чарльз. Онук Єлизавети ІІ з дружиною відмовилися від виконання королівських обов'язків півроку тому. Подружжя разом із сином вирішило переїхати за океан та жити своїм життям.