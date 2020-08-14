Жителі Маврикію масово стрижуться, щоб врятувати екологію [ Редактировать ]
Масово стрижуться, щоб врятувати екологію Маврикію. Зрізане волосся острів'яни використовують для виготовлення плавучих бар'єрів, якими збирають нафту. За словами екологів, це найкраща губка для палива, що розлилося з танкера, і тепер загрожує унікальній рифовій екосистемі. Нагадаю, японське судно зазнало аварії біля берегів Маврикію минулого тижня. Влада оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації.
Жозефін де Равель, координаторка волонтерів:
Чому саме волосся та шерсть тварин? Тому що вони мають надзвичайну здатність поглинати. Насправді ці матеріали гідрофобні, вони погано взаємодіють з водою, але дуже добре - з олією. Так один кілограм волосся або шерсті може ввібрати 8 літрів олії.
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