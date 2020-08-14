В Британии ввели обязательную обсервацию для некоторых туристов [ Редактировать ]
Власти Великобритании начали обязательную 14-дневную изоляцию для приезжих из 7 стран.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, в список также попали Нидерланды, Мальта и три другие страны. Испания и Бельгия уже были добавлены туда в предыдущие недели.
Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования.
Отмечается, что если вы прибудете в Британию после 4 утра субботы из этих пунктов назначения, вам нужно будет самоизолироваться в течение 14 дней.
Читайте также, Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа. Теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету.
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