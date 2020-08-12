В Беларуси еще два кандидата в президенты обжаловали итоги выборов [ Редактировать ]
В Беларуси результаты выборов президента обжаловали еще два кандидата. Жалобы в местный Центризбирком подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Отмечается, что Дмитриев подал жалобу в ЦИК Беларуси, в которой не признает итоги выборов и требует пересчета голосов. Он также заявил, что, по данным его штаба, как минимум должен быть второй тур с действующим президентом Александром Лукашенко и его главной оппоненткой Светланой Тихановской.
"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил Дмитриев.
Кроме того, свою жалобу в ЦИК подала и кандидат Анна Канопацкая. Она требует признать результаты выборов недействительными вне зависимости от итогов, которые объявит ЦИК.
Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов.
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