80 відсотків за Лукашенка, 10 за Тихановську. Білоруська ЦВК оголосила остаточні підсумки президентських виборів. Категорично не згодні з такими результатами білоруси, масові протести в країні не вщухають, до політичного страйку долучається дедалі більше підприємств. А силовики, між тим, випускають із СІЗО затриманих демонстрантів - ті сильно побиті і розповідають про тортури і жахливі умови утримання. Детальніше про ситуацію розповість - Ольга Жидецька.

До загальнонаціональної акції непокори у Білорусі долучаються дедалі нові державні підприємства. Люди вимагають від керівництва підтримати позицію народу, а від влади - зупинити свавілля проти активістів та оголосити нові вибори.

На площах сіл і міст люди продовжують збиратися в ланцюги єдності. Білоруси розповідають - попри непевність ситуації та жорстокість силовиків відчувають піднесення і вірять у свою силу.

Євгеній Колмиков, продюсер "Єврорадіо!" в Мінську:

Вчера днем я ходил по городу, по центру и звонил, мониторил то, что творится на окраине Минска. Значит, везде было настроение праздника. это очень красиво. Женщины, девушки в белом, с цветами, машины бибикают и это просто буквально весь город. Ну и приблизительно такое творилось, в общем-то, по всем городам республики. Хотелось плакать от радости.

Продовжувати мирний протест закликала і опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Вона записала відео-звернення з Литви, куди виїхала через загрозу арешту.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

Разом з тим з білоруських СІЗО вночі почали випускати раніше затриманих протестувальників. Звільнили активістів із ізоляторів у Мінську та Жодиному. Багатьох одразу доправляють до шпиталів - у них рани, синці та забої. Люди розповідають про катування та нелюдські умови утримання.

В камере 35 человек условия были дикие, мы спали под кроватями. Причем ребят избивали жестко, зверски, ужасно. Да, ребят били по страшному.

Влада розправи над протестувальниками не визнає. Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков, який приїхав до столичного ізолятора, з журналістами спілкуватися відмовився.

Те що людей почали випускати, багато хто з активістів сприймає як ознаку того, що "режим" почав здавати. Окрім того, подейкують, що ситуація підкосила незламного "Бацьку", мовляв у нього тяжкий інсульт чи й взагалі втік з країни. Однак Олександр Лукашенко розвіяв ці здогадки.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают.

Тим часом як вплинути на ситуацію в Білорусі радяться міністри закордонних справ ЄС. На екстреній зустрічі обговорюють, зокрема і санкцій проти режиму Лукашенка. Їх можуть запровадити уже наприкінці серпня.