Підвищать на 300 гривень. З першого вересня мінімальна зарплата має зрости до 5000 тисяч гривень. Відповідний законопроект подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Нардепи мають проголосувати за документ 25 серпня на позачерговому засіданні. Законопроект передбачає підвищення мінімалки в три етапи.

Володимир Зеленський, президент України:

Збільшення мінімальної заробітної плати до 5000 гривень, потім другий етап - з 21 року 6 тисяч гривень і у продовж 2021 року це буде третя частина до 6500 гривень. Це певні кроки на зустріч дійсно цивілізованому рівню життя в Україні після серйозної тривалої паузи коли не працювали підприємства, більше двох місяців, не працювали підприємства, ФОПи, підприємці окремі, зараз дуже важливо трішки підтримати людей.