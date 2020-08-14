Без права голосу. У вісімнадцяти територіальних громадах на Донбасі заборонили голосувати на місцевих виборах. Головний аргумент - відсутність безпеки під час волевиявлення. Місцеві жителі з таким рішенням не погоджуються, і надсилають звернення до ЦВК і президента з вимогою дозволити скористатися своїм конституційним правом. Чи дослухалися у Центрвиборчкомі до людей? І що насправді стоїть за таким рішенням комісії? Подробиці - в матеріалі.

Їх позбавили законного права голосу. Одразу 18 територіальних громад. Від маленьких сіл до райцентрів. Усі біля лінії зіткнення на Донбасі. Відповідне рішення в ЦВК ухвалили ще восьмого серпня. Але чому?

Олександр Лукашев, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Я насправді упередження бачу в діях посадових осіб Луганської та Донецької військово-цивільної адміністрації, які надали відповідні висновки. Спираючись на ці висновки ЦВК ухвалили постанову.

Головна причина скасування виборів не має гарантій безпеки. Мовляв, на більшості виборчих дільниць проголосувати неможливо, бо лінія розмежування надто близько. Але чи справді війна на Сході заважає волевиявленню?

На цих кадрах президентські вибори 2019 в Сєвєродонецьку. Тоді на всіх ділянках голосували спокійно. Та цього року волевиявлення може й... не відбутися. Місто потрапило під "Виборчий бан".

Андрій, житель Сєвєродонецька:

То есть те выборы, которые были в 14, 15, 19 году - мы голосовали. После этого никаких изменений по линии разграничения не происходило.

Але чи зможе Андрій та інші жителі міста проголосувати? І чи законно було відбирати це право у них?

Засідання оголошую відкритим

Відповісти на це могли на сьогоднішньому засіданні в Центральній виборчій Комісії. Утім... питання пів мільйона виборців у ЦВК... навіть не включили до порядку денного. Не допомогло навіть звернення нардепа!

Олександр Лукашев, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Ми будемо звертатися і до президента, і до голови СБУ стосовно питання все ж таки проведення виборів, перегляду вашої установи. Я звертаюсь до всіх членів ЦВК для того, щоб вжити всіх можливих заходів для того, що ви виїхали в Луганську Донецьку область і на власні очі пересвідчилися, що сьогодні там триває мирне життя.

Та бойові дії на рішення ЦВК вплинути не можуть. У комісії виправдовуються: все залежить від рішення військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей.

Олег Діденко, голова Центральної виборчої комісії:

Якщо до центральної виборчої комісії надійдуть висновки ВЦА в яких буде зазначено, що умови для проведення виборів на цих територіях з'явилися достатні, то наше попереднє рішення може бути переглянуте.

І зробити це треба негайно, - переконують в опозиції. За словами нардепів, людей позбавили конституційного права.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Недавнее решение ЦВК это классический показатель отношения власти к людям, сегодняшней власти к людям, поскольку вот не допустить их на выборы, в то время когда они выбирали президента. Вот этого президента, парламент, этот парламент - и при этом не дать им возможности выбирать местную власть. Ну что может быть еще красноречивее пренебрежительного отношения к людям со стороны этих "слуг". Поэтому мы, конечно, будем бороться против этого. Потеряв авторитет, они теряют его каждый день, они пытаются такими методами себя спасти, но это не удастся, это на самом деле не пройдет, так не бывает такая несправедливость будет наказана и мы этим займемся.

Нардепи планують звернутися до президента з вимогою втрутитися в ситуацію та гарантувати виборцям їхні конституційні права.