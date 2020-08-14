Тисячі людей вийшли на протест до Будинку уряду в Мінську

Тисячі людей вийшли на протест до Будинку уряду в Мінську. Скандують - "Рахуй голоси!". Коли натовп підходив до площі, у костелі неподалік забили у дзвони. Десять спецпризначенців, які охороняють будівлю кабміну, опустили щити на знак солідарності з мітингувальниками. Пізніше прибули ще два десятки бійців, вони відтіснили людей.

Але запевнили, що не застосують силу першими. Кажуть, що демонстранти можуть стояти на площі, скільки захочуть. Спецтехніка й водомети покинули територію. Люди обіймаються із силовиками й фотографуються.

Водночас відбулося екстрене засідання Ради безпеки Білорусі. На ньому Олександр Лукашенко закликав людей не виходити на протести і заявив - проти країни почалася агресія.

Білоруська ЦВК тим часом оголосила офіційні підсумки. 80 відсотків - за Лукашенка, 10 - за Тихановську. Люди категорично не згодні з такими результатами, до політичного страйку долучається дедалі більше підприємств. А силовики випускають із СІЗО затриманих демонстрантів. Ольга Жидецька зібрала все, що відомо на цей момент.

Шостий день Білорусь мітингує і страйкує. "Гродно Азот", "Білорускалій", Мінський автомобільний, тракторний та моторний заводи, "Белшина", "Гефест", "Атлант". Металурги, м'ясокомбінати, швацькі фабрики - до загальнонаціональної акції непокори долучаються нові державні та приватні підприємства. Люди вимагають від керівництва підтримати позицію народу, а від влади - зупинити свавілля проти активістів та оголосити нові вибори.

На площах сіл і міст люди і далі формують ланцюги єдності. Білоруси розповідають - попередня ніч минула доволі спокійно. Люди відчувають піднесення та вірять у свої сили.

Євген Калмиков, продюсер "Єврорадіо" в Мінську:

Вчера днем я ходил по городу, по центру и звонил, мониторил то, что творится на окраине Минска. Значит, везде было настроение праздника. Это очень красиво. Женщины, девушки в белом, с цветами, машины бибикают, и это просто буквально весь город.

Схвильовані люди діляться враженнями, світлинами і відео з протестів. Справжнім їхнім символом стала сімдесятитрирічна Ніна Багінська. Інтернет облетіли кадри, де вона з червоно-білим прапором дає відсіч спецпризначенцю.

Жінка виходить на протести з 1988 року. Відтоді її десятки разів затримували та запроторювали до камери, а щоби сплатити штрафи, вона продала дві дачі. Не здаватися і продовжувати мирні демонстрації закликала білорусів і опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. У своєму відеозверненні вона заявила, що ініціювала створення координаційної ради для передачі влади.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

Водночас із білоруських СІЗО вночі почали випускати раніше затриманих протестувальників. За повідомленням МВС, на волю вийшли вже понад дві тисячі з семи тисяч арештантів.

Серед звільнених - троє українців. Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина. За словами президента України Володимира Зеленського, дипломати перевіряють інформацію про перебування в СІЗО Бреста ще одного нашого співгромадянина.

Звільнені розповіли: у слідчому ізоляторі їх били, однак менше, ніж білорусів. Із записаних під буцегарнями відео видно: багатьох відпущених бранців одразу доправляють у шпиталі - у них рани, синці та забої. Люди розповідають про катування та нелюдські умови утримання.

В камере 35 человек условия были дикие, мы спали под кроватями. Причем ребят избивали жестко, зверски, ужасно. Да ребят били по страшному.

Те, що затриманих почали випускати, багато хто з активістів сприймає за ознаку того, що "режим" поволі втрачає силу. До всього - у країні ширяться чутки, що ситуація підкосила "бацьку", мовляв, у нього інсульт чи взагалі втік з країни. Однак Олександр Лукашенко розвіяв поголос.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают.

Тим часом, як вплинути на ситуацію в Білорусі, радяться міністри закордонних справ ЄС. Сьогодні на терміновій відеозустрічі мають виробити спільну позицію і вимоги до офіційного Мінська. Якщо ж влада не дослухається до закликів зупинити насильство і почати перемови з громадськістю, обіцяють запровадити нові санкції.