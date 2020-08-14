Чому афганська влада звільняє талібів? Та за що в Індонезії можуть викинути з літака? Про це та інше - в нашому огляді.

Кількість загиблих внаслідок вибухів у бейрутському порту зросла до ста сімдесяти восьми. Ще три десятки людей і досі розшукують. Четвертого серпня в повітря злетіли майже три тисячі тонн селітри - її зберігали з порушенням правил безпеки.

Вибуховими хвилями знесло пів міста: окрім житлових будинків, зруйновано понад сотню шкіл, пошкоджені 6 лікарень і більш як 20 клінік. Постраждали тисячі містян. У відповідь на трагедію країною прокотилися хвилі протестів. Чотири дні тому про відставку свого уряду оголосив прем'єр Хасан Діаб.

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Негода призвела до трагедії в Швейцарії. Унаслідок бурі загинуло троє іспанських туристів, четвертого - шукають. Досвідчені спортсмени займалися каньйонингом - переправлялися через гірські потоки без використання плавучих засобів. Рятувальники прибули, щойно стихія відступила. Однак уцілілих у таборі не знайшли.

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Влада Афганістану почала операцію зі звільнення останніх із 400 ув'язнених талібів. Напередодні випустили 80 членів руху "Талібан", яких раніше засудили до смертної кари - за організацію терактів, жертвами яких стали десятки мирних жителів.

Процес відбувається в рамках угоди, укладеної Сполученими Штатами і "Талібан" на початку року в Катарі. За документом, уряд Афганістану має звільнити 5 тисяч талібів, ісламісти - відпустити тисячу полонених працівників сил безпеки Афганістану. Після цього між сторонами мають розпочатися мирні переговори.

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В Індонезії з літака викинули пасажира, який наважився летіти "зайцем". Сталося це в міжнародному аеропорту міста Бандар-Лампунг. Відео оприлюднили у "Твітері" авіакомпанії.

На кадрах - співробітники разом із поліцією виштовхали безбілетника з літака, кинули його на асфальт і волочили по землі. Таке безцеремонне поводження пояснили тим, що чоловік мало того, що не придбав квитка, ще й здійняв бучу з іншими пасажирами.

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На острові Маврикій, в Індійському океані, місцеві жителі масово стрижуться, аби... урятувати екологію. Зрізане волосся використовують для виготовлення плавучих бар'єрів для збирання нафти, яка загрожує унікальній рифовій екосистемі.

За словами екологів, цей матеріал добре всотує нафтопродукти один кілограм волосся вбирає до восьми літрів олії. Нагадаю, японський танкер зазнав аварії біля берегів Маврикію минулого тижня. Влада оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації.