Названы лучшие сиквелы в истории кино [ Редактировать ]
Фото: открытые источники
Киносайт Rotten Tomatoes ("Жареные помидоры") на основе отзывов зрителей составил рейтинг 100 лучших сиквелов (продолжение - ред.) в истории кино всех времен.
В первую двадцатку вошли:
- "Паддингтон 2" (2018);
- "История игрушек 2" (1999);
- "Три цвета: Красный" (1994);
- "Голдфингер" (1964);
- "История игрушек 3" (2010);
- "Перед полуночью" (2013);
- "Крестный отец 2" (1974);
- "Невеста Франкенштейна" (1935);
- "История игрушек 4" (2019);
- "Миссия невыполнима: Последствия" (2018);
- "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015);
- "Чужие" (1986);
- "Хороший, плохой, злой" (1966);
- "Зловещие мертвецы 2: Смерть на рассвете" (1987);
- "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011);
- "Суперполицейский 2" (1980);
- "Выборы 2" (2007);
- "Крид: Наследие Рокки" (2015);
- "Властелин колец: Две башки" (2002);
- "Перед закатом" (2004).
Ранее сообщалось, что Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в новом фильме Скорсезе.
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