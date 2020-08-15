В музыкальной семье певицы Alyoshа и фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи родился третий ребенок. На свет появилась дочка, которой дали имя Мария. О пополнении в семье мама сообщила в Instagram, опубликовав фото малышки прямо из роддома.

Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась! Маруся раз, два, три, калина Чернявая дивчина... Похожа так на папочку.

Напомним, о третьей беременности Alyoshа и ее супруг объявили в апреле. Пара уже воспитывает двух сыновей -Романа и Марка.

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