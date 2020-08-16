Протесты в Беларуси: в Минске пройдет провластный митинг [ Редактировать ]
На митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко свозят бюджетников.
Об этом пишет TUT.by.
Так, на данное мероприятие собирают со всей Беларуси бюджетников. Работников ряда государственных предприятий "настойчиво просят" явиться на акцию 16 августа в полдень.
Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения и понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, деревень. Люди выражают недовольство не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице обозначенное время.
Также явиться на акцию в поддержку Лукашенко настоятельно попросили госслужащих и военных, которых следует прийти в гражданской одежде.
Читайте также, Лукашенко обсудит с Путиным протесты в Беларуси. По его мнению, в стране "разворачивается агрессия" и существует "угроза не только Беларуси".
по теме
Влада Білорусі збирається тікати до Росії - ЗМІ
Сьомий день у Білорусі не вщухають мітинги - люди вважають, що президентські вибори сфальсифікували
Ответственность за травмы: в МВД Беларуси сделали заявление
Глава МВД принес извинения гражданам и журналистам
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко
Леонид Кравчук выступил за остановку кровавых событий
Протесты в Беларуси: силовики оцепили административные здания
Перекрыта Площадь Независимости
Возле посольства Беларуси в Киеве собрались активисты (видео)
Люди перекрыли движение