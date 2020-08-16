На митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко свозят бюджетников.

Об этом пишет TUT.by.

Так, на данное мероприятие собирают со всей Беларуси бюджетников. Работников ряда государственных предприятий "настойчиво просят" явиться на акцию 16 августа в полдень.

Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения и понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, деревень. Люди выражают недовольство не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице обозначенное время.

Также явиться на акцию в поддержку Лукашенко настоятельно попросили госслужащих и военных, которых следует прийти в гражданской одежде.

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