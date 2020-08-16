Перемир'я на Донбасі лише перший крок до вирішення конфлікту на Сході. Про це заявляють у "Опозиційній платформі - За життя". У партії наголошують, що після припинення вогню необхідно перейти до наступних етапів - зокрема, до розведення військ та до політичного врегулювання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Безусловно мы поддерживаем перемирие, мы поддерживаем, безусловно то, что перестали убивать людей. Все поддерживают, это благо. Однако мир должен быть устойчивым и мы это расцениваем как первый шаг для того, чтоб перейти к политическому урегулирования, разведению войск. Для того, чтоб это перемирие перешло в устойчивый долгожданный для страны мир. Как первый шаг - мы его поддерживаем, надо идти дальше и надо толкать сегодняшнюю власть в направлении мира, а не чтобы ограничились тем, что отчитались, пропиарились про перемирия и как-то успокоились. Надо идти дальше к устойчивому миру.