Юрій Бойко закликав до розведення військ на Донбасі та політичного врегулювання [ Редактировать ]
Перемир'я на Донбасі лише перший крок до вирішення конфлікту на Сході. Про це заявляють у "Опозиційній платформі - За життя". У партії наголошують, що після припинення вогню необхідно перейти до наступних етапів - зокрема, до розведення військ та до політичного врегулювання.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Безусловно мы поддерживаем перемирие, мы поддерживаем, безусловно то, что перестали убивать людей. Все поддерживают, это благо. Однако мир должен быть устойчивым и мы это расцениваем как первый шаг для того, чтоб перейти к политическому урегулирования, разведению войск. Для того, чтоб это перемирие перешло в устойчивый долгожданный для страны мир. Как первый шаг - мы его поддерживаем, надо идти дальше и надо толкать сегодняшнюю власть в направлении мира, а не чтобы ограничились тем, что отчитались, пропиарились про перемирия и как-то успокоились. Надо идти дальше к устойчивому миру.
по теме
"Слуги народа" не могут выполнить то, что обещали людям - Юрий Бойко
Юрий Бойко отметил, что своей задачей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" видит построение сильной страны, с которой будут считаться в мире.
"Опозиційна платформа - За життя" оскаржить у Конституційному суді скандальну адмінреформу - Юрій Бойко
Перед тим як змінити межі районів, треба узгодити це з місцевими жителями, - переконаний народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
"Опозиційна платформа - За життя" закликала повернути виборче право жителям Донбасу
У вісімнадцяти територіальних громадах на Донбасі заборонили голосувати на місцевих виборах. Головний аргумент - відсутність безпеки під час волевиявлення. Місцеві жителі з таким рішенням не погоджуються
Заборона місцевих виборів: Юрій Бойко вимагає забезпечити право голосувати жителів Донеччини та Луганщини
Забезпечити право людей голосувати вимагають жителі 18-ти ОТГ на Донбасі. Звернення до президента та світової спільноти ухвалили сьогодні
ОПЗЖ будет бороться за права людей, которых сегодня власть лишает права голосовать - Юрий Бойко
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
Юрій Бойко пояснив, чому Україна виявилася неготовою до спалаху коронавірусу
Україна виявилася не готовою до спалаху коронавірусу, адже більша частина коштів із фонду боротьби з COVID-19 - не дійшла до лікарів. У цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко