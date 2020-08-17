Астрологи советуют 17 августа уделить время родным и близким.А также заняться в этот день лучше всего творчеством, передает slovofraza.

Овен

В понедельник вам стоит заняться творчеством. Запишитесь на языковые курсы, например. А вечер посвятите себе.

Телец

Не делайте то, чего не хотите. Лучше уделите внимание тому, что приносит вам удовольствие. Вечер посвятите себе.

Близнецы

Вас ожидает много общения, как со старыми знакомыми, так и с новыми людьми.

Рак

Вам стоит уделить время для решения рабочих вопросов. Вечером устройте романтический вечер со своей второй половинкой.

Лев

Старайтесь быть более самостоятельными и налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам еще понадобится.

Дева

Постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Вас ждет успех как на работе, так и на любовном поприще.

Весы

Вам стоит начать активно действовать. И у вас все получится. Но будьте внимательны, так как недоброжелатели могут вас атаковать.

Скорпион

Не тяните с решением важных вопросов. Будьте активны и получите хороший результат. Возможны новые романтические знакомства, которые впрочем, ничем серьезным не закончатся.

Стрелец

Вам стоит начать двигаться вперед, а не тратить время впустую. Вас ждут приключения.

Козерог

Начните реализовывать те дела, которые давно откладывали. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными. Также вам не стоит совершать дорогие покупки.

Водолей

Вам не стоит бурно реагировать на все происходящее. Продумывайте все свои шаги наперед и идите к цели. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.

Рыбы

Старайтесь решать все возникшие сегодня вопросы самостоятельно. Во-первых, вы и сами сможете со всем справиться, а во-вторых – вы потом будете очень горды собой за полученный результат.

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