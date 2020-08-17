Київ відповів на висловлювання Лукашенка про тиск з боку України [ Редактировать ]
Київ відреагував на провокативні висловлювання президента Білорусі Лукашенка. Той сказав, мовляв, Україна тисне і наказує провести повторні вибори.
В офісі президента нагадали Лукашенкові про коректність та виваженість публічних заяв. Водночас зазначили, що Мінськ ще раніше продемонстрував неповагу до України - видавши Росії раніше затриманих бойовиків-вагнерівців.
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