В офісі президента нагадали Лукашенкові про коректність та виваженість

Київ відреагував на провокативні висловлювання президента Білорусі Лукашенка. Той сказав, мовляв, Україна тисне і наказує провести повторні вибори.

В офісі президента нагадали Лукашенкові про коректність та виваженість публічних заяв. Водночас зазначили, що Мінськ ще раніше продемонстрував неповагу до України - видавши Росії раніше затриманих бойовиків-вагнерівців.