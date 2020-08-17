В Киеве уменьшился "корнавирусный" показатель [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 104 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, на 17 августа в Киеве всего лабораторно подтвердили 10642 инфицирования коронавирусом.
Отмечается, что среди заболевших:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
- 53 мужчины, возрастом от 21 до 84 лет;
- 7 детей - от 7 месяцев до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество больных находится в Днепровском районе (21 человек), Шевченковском районе (10 пациентов), Дарницком и Соломенском районе (по 16 случаев).
Фото: КГГА
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