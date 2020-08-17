За сутки в столице зафиксировали 104 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, на 17 августа в Киеве всего лабораторно подтвердили 10642 инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что среди заболевших:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;

53 мужчины, возрастом от 21 до 84 лет;

7 детей - от 7 месяцев до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество больных находится в Днепровском районе (21 человек), Шевченковском районе (10 пациентов), Дарницком и Соломенском районе (по 16 случаев).

Фото: КГГА

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