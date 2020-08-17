Водночас МЗС України в офіційній заяві уникло фрази про невизнання виборів у Білорусі

Посиланням на сусідню державу не можна заглушити голос своїх же співгромадян - так відреагували в Офісі президента України на закиди Олександра Лукашенка.

Той заявив, що Україна нібито тисне на білоруську владу і наказує провести повторні вибори. В адміністрації Зеленського нагадали, що останні події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри.

Водночас МЗС України в офіційній заяві уникло фрази про невизнання виборів у Білорусі, зазначається лише про підтримку позиції ЄС.