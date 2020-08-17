Трамп сокращает отставание от Байдена по популярности [ Редактировать ]
Действующий президент США Дональд Трамп за последние месяцы существенно сократил отставание от своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телекомпании CNN.
Поддержать Дональда Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы 46% опрошенных. Еще 50% американцев ответили, что проголосовали бы за Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис, которую он выбрал своим вице-президентом. 4% респондентов заявил, что не планируют голосовать или поддерживают других кандидатов.
Июньский опрос показал, что голосовать за Трампа собирались 41%, а за Байдена - 55%. По данным "Нью-Йорк Таймс" в конце июня Байден опережал Трампа на 9%.
Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент Джозеф Байден, республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, какие шансы победить у Дональда Трампа, соперниками которого будут Джо Байден и рэпер Канье Уэст.
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